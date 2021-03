Ufficiale: Maita prolunga con il Bari fino al 2024

Rinnovo in casa Bari: il centrocampista Mattia Maita ha prolungato il proprio contratto con la società pugliese sino al giugno 2024. Questa la nota ufficiale del club: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il centrocampista Mattia Maita alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2024. In poco più di un anno sono ben 38 le presenze del duttile centrocampista siciliano con la casacca biancorossa con 2 reti all’attivo“.