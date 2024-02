Ufficiale: Mainz, arriva Henriksen come nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Bo Svensson e Jan Siewert, complice il pessimo percorso in Bundes e l’ultimo posto in classifica a -4 dai play out, il Magonza 05 ha ufficializzato il suono nuovo allenatore. Sarà il 49enne danese Bo Henriksen, ex allenatore dello Zurigo, ad assumere la guida tecnica del club tedesco. Per lui contratto fino al 2026. Di seguito il comunicato social della società biancorossa:

“Bo Henriksen diventa il nuovo allenatore. Il 49enne danese ha allenato l’FC Zurigo fino allo scorso fine settimana. Lunedì lo 05ER ha firmato un contratto con Bo Henriksen fino al 2026.”

Foto: Twitter Mainz