Ufficiale: Magnanelli nuovo allenatore della Primavera della Juventus

Francesco Magnanelli è il nuovo allenatore della Juventus Primavera. Arrivato lo scorso anno dal Sassuolo per entrare inizialmente nello staff di Allegri, l’ex centrocampista assume la guida della squadra Under 20 dei bianconeri.

Ieri Magnanelli ha diretto il suo primo allenamento con i giovani della Juventus, assieme al suo nuovo vice allenatore Simone Padoin. Prende il posto lasciato vuoto da Paolo Montero, che dopo aver diretto le ultime due partite del campionato a seguito dell’esonero di Allegri è stato promosso nella Under 23. L’ad della Juve, Scanavino, ha così parlato nelle scorse ore a proposito di staff: “Ne approfitto anche per darvi una piccola vista su quella che è la nuova organizzazione: la parte sportiva maschile è guidata da Cristiano Giuntoli al quale rispondono Pompilio, Stefanelli, Claudio Chiellini che lavorerà con Montero in Next Gen, poi Scaglia per l’Under 20 con Magnanelli e Gianluca Pessotto sarà il coordinatore tecnico del settore giovanile. Poi Michele Sbavati, che sarà responsabile del settore giovanile e dell’academy. Il femminile sarà guidato da Stefano Braghin col nuovo allenatore Canzi”.

Foto: logo Juventus