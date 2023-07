Ufficiale: Maggioni dal Modena al Mantova

Il Modena ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo al Mantova Tommaso Maggioni, terzino destro classe 2001. La stagione scorsa aveva giocato in prestito alla Juve Stabia. Di seguito il comunicato pubblicato dai modenesi sul proprio sito ufficiale: “Tommaso Maggioni è stato ceduto a titolo definitivo al Mantova. Il terzino destro di Alzano Lombardo, classe 2001, era arrivato al Modena dall’Arezzo, nell’estate del 2021. In gialloblù ha collezionato 10 presenze nel girone d’andata della Serie C 2021-2022, per poi concludere l’annata in prestito al Legnago Salus. L’ultima stagione invece aveva vestito con successo la maglia della Juve Stabia, disputando ben 38 partite (con due gol) nel percorso delle Vespe fino ai playoff. Maggioni passa al Mantova del nuovo tecnico Davide Possanzini, che proprio poche ore fa ha ottenuto ufficialmente il ripescaggio in Serie C”.

Foto: sito Modena