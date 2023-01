L’Ajax e Lisandro Magallán si separano ufficialmente, il club olandese ha risolto il contratto con l’argentino ex Crotone, originariamente in scadenza il 30 giugno. Di seguito il comunicato:

Ajax and Magallán have terminated their contract.

All the best in the future, Lisandro!

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 5, 2023