Ufficiale: Mads Hernansen per la porta del Leicester

Il Leicester di Enzo Maresca piazza un colpo per la propria retroguardia dal Brondby. Il club inglese ha annunciato l’arrivo di Mads Hernansen, portiere classe 2000. Il comunicato ufficiale del club: “Il Leicester City Football Club può oggi confermare l’ingaggio del portiere Mads Hermansen, squadra danese della Superliga, il Brøndby IF, soggetto ad autorizzazione del campionato e Visa. Mads Hermansen si unisce al Leicester City con un contratto quinquennale: il portiere firma dal Brøndby IF, squadra danese della Superliga; il 23enne ha collezionato 70 presenze in carriera fino ad oggi; è stato il giocatore dell’anno di Brøndby nel 2022 Il 23enne arriva al King Power Stadium dopo aver firmato un contratto quinquennale con il club e dopo 70 presenze in prima squadra con il Brøndby IF, 11 delle quali in competizioni europee durante i suoi quattro anni nel calcio professionistico”. Hermansen ha dichiarato: “Sono molto, molto orgoglioso di essere qui. È un grande momento per me e la mia famiglia e sono molto felice. Non vedo davvero l’ora di iniziare. Il Leicester è un club molto grande. Ha così tanto potenziale. Ho giocato due stagioni complete per il Brøndby. Penso di essermi sviluppato molto bene e non vedo l’ora di fare i prossimi passi con Leicester. Mi piace molto essere sulla palla. Mi piace giocare ed essere, per quanto posso, immerso nella costruzione dell’azione”.

Foto: Sito Leicester