Ufficiale: Maatsen all’Aston Villa

Ian Maatsen, tornato al Chelsea dopo il prestito al Borussia Dortmund, è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’Aston Villa è lieta di annunciare l’acquisto di Ian Maatsen dal Chelsea. Il 22enne è stato nominato Squadra della Stagione della UEFA Champions League dopo aver aiutato il Borussia Dortmund a raggiungere la finale della competizione nel 2023/24. Maatsen, che attualmente gioca con l’Olanda agli Europei di quest’estate in Germania, diventa il secondo acquisto estivo di Unai Emery.

Lo stimato terzino sinistro ha goduto di un periodo impressionante in prestito al Dortmund nella seconda metà della scorsa stagione. Maatsen ha collezionato 16 presenze in Bundesliga e sette in Champions League, segnando la rete nel trionfo del club nei quarti di finale contro l’Atletico Madrid. Benvenuto, Ian!”.

Foto: Instagram Aston Villa