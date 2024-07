Ufficiale: Lumezzane, arriva Pagliari

Il Lumezzane ha annunciato, tramite un comunicato diffuso attraverso i propri canali, di aver definito l’ingaggio di Marco Pagliari, terzino classe 2004. Di seguito l’annuncio del club: “FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marco Pagliari che si lega alla società rossoblù con contratto fino al 30 giugno 2026. Difensore mancino, classe 2004 natio di Terni, è cresciuto nel Settore Giovanile della Ternana disputando nella stagione 2021/22 l’Eccellenza con la Thyrus e nei due campionati successivi la Serie D prima con la maglia del Flaminia e poi con quella della Sambenedettese sempre in prestito dalla società rossoverde. In totale in due stagioni cinquantasei presenze nel massimo campionato dilettantistico”.

Foto: Instagram Lumezzane