Ufficiale: Luka Romero al Milan, contratto fino al 2027

L’oramai ex Lazio, Luka Romero è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, confermata la nostra indiscrezione pubblicata lo scorso 26 giugno. Ecco il comunicato del club: “AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Luka Romero Bezzana. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Nato a Victoria de Durango (Messico) il 18 novembre 2004, Luka cresce nel Settore Giovanile del Maiorca con cui debutta in Prima Squadra nel giugno 2020, collezionando 9 presenze e 1 gol. Nel 2021 si trasferisce in Italia, alla Lazio, con cui totalizza 21 presenze e 1 gol. Luka Romero vestirà la maglia numero 18”.

Foto: Instagram Romero