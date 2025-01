Ufficiale: Luiz Henrique è un nuovo giocatore dello Zenit

Come anticipato nei giorni scorsi da fonti brasiliane, Luiz Henrique sarebbe divenuto a breve un nuovo giocatore dello Zenit. In giornata è giunta l’ufficialità del club russo, tramite un comunicato.

“Zenit e Botafogo hanno raggiunto un accordo sul trasferimento di alcuni giocatori. Di conseguenza, si svolge il seguente scambio: allo Zenit arriverà, dal Botafogo, il centrocampista offensivo Luiz Henrique, che a breve si sottoporrà alle visite mediche a Doha e si unirà alla squadra; Arthur, che ha segnato il gol vittoria contro Rostov, continuerà invece la sua carriera presso il club di Rio de Janeiro. Inoltre, è stato raggiunto un accordo vincolante per quanto riguarda il trasferimento di Wendel al Botafogo dopo la fine della stagione nel RPL World. Luiz Henrique Andre Rosa da Silva è nato il 2 gennaio 2001 a Petropolis, vicino a Rio de Janeiro. Ha iniziato la sua carriera nell’accademia del Fluminense all’età di 11 anni e ha fatto carriera fino alla prima squadra, debuttando a 19 anni. L’ala brasiliana ha giocato 120 partite per il Fluminense, ha segnato 14 gol e ha fatto 14 assist. Luiz Henrique si è poi unito al Real Betis in Spagna nel luglio 2022 e ha trascorso una stagione e mezza con il club del Siviglia. Lì ha giocato 64 volte, ha segnato quattro gol e ha fatto dieci assist mentre era nella Liga. È tornato in Brasile nel febbraio 2024 per unirsi al Botafogo e ha fatto parte della squadra che ha vinto il campionato brasiliano e la Coppa Libertadores. Ha giocato 55 partite per il Botafogo, ha segnato 12 gol e ha fatto sei assist prima di invecchiare e trasferirsi ai campioni russi. Questo entusiasmante giocatore ha fatto il suo debutto internazionale nel settembre 2024 in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l’Ecuador ed è un membro attivo dell’attuale squadra brasiliana. Ha collezionato sei presenze per il suo paese e segnato due gol. Luiz Henrique si unisce allo Zenit con un contratto di quattro anni con opzione per un ulteriore anno.

Benvenuto a San Pietroburgo Luiz Henrique!”

La Fiorentina aveva comunque sondato, come raccontato nei giorni scorsi la possibilità di arrivare a Dennis Man, una possibile soluzione dopo il trasferimento dell’esterno brasiliano in Russia.

Foto: Sito Zenit