Ufficiale: Luiz Gustavo e Alvaro Gonzalez lasciano l’Al Nassr

Non solo acquisti nel faraonico mercato dell’Al Nassr. La società dell’Arabia Saudita ha annunciato sui propri canali social due addii per fine contratto: Luiz Gustavo e Alvaro Gonzalez. Entrambi dopo una sola stagione al club. Il centrocampista brasiliano 36nne ex, tra le altre, Bayern Monaco, Wolfsburg e Olympique Marsiglia vi ha collezionato 20 presenze e 4 gol. Il terzino spagnolo 33nne ex, tra le altre, di Espanyol, Villareal e ancora Olympique, 22 presenze e 1 gol.

Foto: Twitter Al Nassr