Ufficiale: Luiz Felipe Scolari lascia il Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari non è più il tecnico del Cruzeiro. L’ex ct della nazionale brasiliana (campione del Mondo nel 2002), oltre che ex mister di Chelsea, Gremio e Palmeiras, ha lasciato il club militante nella seconda divisione brasiliana dopo poco più di tre mesi. Arrivato in un momento delicato della società, penultimo in classifica, ha migliorato la classifica conquistando 12 punti in 15 partite rimanendo però lontano dalla zona promozione. A darne l’annuncio è stato la stessa società con una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Foto: Fifa.com