Ufficiale: Luiz Adriano dopo 16 anni torna all’Internacional

L’ex attaccante del Milan, Luiz Adriano, torna all’Internacional di Porto Alegre. L’attaccante ha firmato fino al 2024. Reduce dall’avventura in Turchia, all’Antalyaspor, il giocatore chiuderà la carriera lì dove era tutto cominciato.

Questa la nota dell’Internacional: “Luiz Adriano torna all’Inter. L’attaccante del Colorado, con più di un decennio di esperienza consolidata in Europa, sbarcherà a Porto Alegre nei prossimi giorni e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024. Formatosi al Celeiro de Ases, il goleador è entrato giovanissimo nella storia del club. A 18 anni esordisce tra i professionisti segnando un gol. Sempre nella stagione 2006 è stato protagonista della squadra under 20, al fianco di Alexandre Pato, nella conquista del titolo brasiliano, con una sconfitta per 4-0 in casa del Gre-Nal in finale. Nel dicembre dello stesso anno segna il gol della qualificazione contro Al-Ahly, nella semifinale del Mondiale per club. L’attaccante era ancora in campo all’Inter e al Barcellona, ​​nella grande decisione. In Europa, Luiz Adriano ha giocato per Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Mosca e attualmente era all’Antalyaspor, in Turchia. Nel Vecchio Continente ci sono state più di 400 partite, 168 gol segnati e 19 titoli. In Brasile, tra il 2019 e il 2021, ha giocato per il Palmeiras, essendo stato due volte campione della Copa Libertadores e campione della Copa do Brasil”.

Foto: twitter Internacional