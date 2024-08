Ufficiale: Luis Henrique rinnova con il Marsiglia fino al 2028

Il Marsiglia ufficializza il rinnovo del contratto fino al 2028 di Luis Henrique. Ecco il comunicato: “L’Olympique de Marsiglia è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Luis Henrique. Al club dal 2020, il 22enne esterno brasiliano è ora legato all’OM fino al 2028. Dopo aver imparato la lezione nel club Três Passos Atlético Clube, con sede nello stato di Rio Grande do Sul, il promettente attaccante, che può giocare su tutte le linee d’attacco, lascia per affinare le sue doti in prestito nel 2018-2019 in Botafogo FR. Firmò per il club Carioca la stagione successiva, segnando 2 gol e fornendo 5 assist. Nel settembre 2020, all’età di 18 anni, il nativo di Joao Pessoa si è unito all’Olympique de Marsiglia. Altruista, tecnico e di grande impatto, viene ceduto in prestito per una stagione al Botafogo da aprile a dicembre 2023 per maturare esperienza. È tornato la scorsa stagione e si è affermato tra gli undici titolari, segnando anche il tiro decisivo in porta contro il Benfica Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo aver indossato 74 volte la casacca dell’Olympique e autore di una prima partita intera a Brest con una doppietta nella vittoria per 5-1 degli uomini di Roberto De Zerbi, Luis Henrique è ora legato, dopo questo prolungamento di contratto, all’Olympique Marsiglia fino al 2028″.

Foto: instagram Marsiglia