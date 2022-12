Ufficiale: Luis de la Fuente è il nuovo ct della Spagna

Per sostituire Luis Enrique, sulla panchina della Spagna si siederà Luis de la Fuente. L’ex ct dell’U21 spagnola è stato voluto dal direttore sportivo Molina. A comunicarlo è la stessa federazione:

La RFEF ha scelto Luis de la Fuente come nuovo allenatore assoluto della nazionale. Il direttore sportivo, José Francisco Molina , ha trasferito una relazione al presidente, Luis Rubiales , in cui raccomanda la scelta dell’allenatore de La Rioja, finora l’allenatore dell’Under 21, per guidare la nuova fase che inizia dopo la Coppa del Mondo nel Qatar. Molina presenterà la relazione per la sua nomina lunedì prossimo, 12 dicembre, al consiglio di amministrazione della RFEF. Luis de la Fuente (Haro, 1961) è riuscito con successo nelle categorie inferiori della squadra nazionale dal suo arrivo alla RFEF. Nel 2015 è stato proclamato campione d’Europa con la squadra under 19. Nel 2018 è stato medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo con la squadra under 18. Successivamente, nel luglio 2018 è stato nominato allenatore dell’Under 21 e un anno dopo, nel 2019, è stato proclamato campione d’Europa in Italia, conquistando la quinta vittoria per la Spagna dopo aver battuto la Germania in finale (2-1). L’allenatore è anche medaglia d’argento olimpica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Aneddoticamente, De la Fuente ha al suo attivo una partita per la Nazionale nel giugno 2021 contro la Lituania a Butarque alle porte di Euro 2020 quando la nazionale era confinata dal protocollo Covid. Il nuovo allenatore farà il suo debutto a marzo nella fase di qualificazione a Euro 2024 della Germania e dirigerà le prime due partite contro Norvegia e Scozia.

Foto: Twitter Spagna