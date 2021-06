Ufficiale: l’Uefa abolisce la regola dei gol in trasferta dalla prossima stagione

La notizia era stata annunciata qualche settimana fa, ma mancava solo il comunicato ufficiale, arrivato pochi minuti fa da parte della UEFA: a partire dalla prossima stagione in tutte le competizioni, maschili e femminili, la regola del gol in trasferta sarà abolita. Ad annunciarlo è stato lo stesso organo istituzionale del calcio con un comunicato emesso pochi minuti fa.

Dunque, un esempio, se in Champions League, una partita all’andata finisce 2-2 e al ritorno 0-0, si andrà ai supplementari.

Questo il tweet con il comunicato:

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021