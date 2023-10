Ufficiale: Ludogorets, si dimette la dirigenza e tutta l’area tecnica all’indomani della sconfitta per 7-1 in Danimarca

Rivoluzione in casa Ludogorets, dopo la disfatta in casa del Nordsjaelland per 7-1. Con una nota ufficiale l’intera dirigenza e lo staff sportivo e tecnico hanno presentato le proprie dimissioni dall’incarico rimettendo tutto nelle mani dei proprietari Kiril e Georgi Domuschiev assumendosi così la piena responsabilità della disfatta.

Questo il post sui social:

