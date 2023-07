Ufficiale: l’Udinese acquista Domingos Quina

Con un comunicato sul proprio sito l’Udinese ha annunciato l’acquisto di Domingos Quina dal Watford. La nota ufficiale: “Quina é un centrocampista dotato di grande tecnica e dinamismo in grado di interpretare più ruoli.

Nasce il 18 novembre 1999 a Bissau in Guinea Bissau ma, ancora bambino, si trasferisce in Portogallo iniziando a giocare nel settore giovanile del Benfica. Li si mette immediatamente in evidenza tanto da essere notato, a soli 12 anni, dal Chelsea dove compie tutta la trafila del settore giovanile. Nell’estate 2016 viene acquistato dal West Ham con cui, giovanissimo, gioca due partite in Europa League oltre a raccogliere 13 presenze con un gol in seconda squadra”.

Foto: Udinese logo