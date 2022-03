Ufficiale: l’ucraino Rakitskiy lascia lo Zenit

Yaroslav Rakitskiy ha chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del suo contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il difensore ucraino è arrivato in Russia a gennaio 2019 e ha giocato 108 partite, segnato sette gol e realizzato 15 assist da giocatore blu-bianco-azzurro. A San Pietroburgo ha vinto tre scudetti, la Coppa di Russia e due Supercoppe. Come si legge sul sito dei russi, il club e i tifosi desiderano ringraziare Rakitskiy per il suo tempo qui e riconoscere la professionalità e la passione che ha mostrato mentre era con noi, augurando sinceramente il meglio a Yaroslav, ai suoi amici e alla sua famiglia.

FOTO: Sito Zenit