Ufficiale: Lucien Agoumé va in prestito al Siviglia

Lucien Agoumé per la seconda volta è ai saluti con l’Inter. Il club di via della Liberazione ha pubblicato un comunicato sui propri canali ufficiali, ufficializzando l’operazione con il Siviglia: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia FC: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista francese classe 2002″.

Foto: Instagram Sevilla FC