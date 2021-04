Ufficiale, Lucchese: esonerato Giovanni Lopez. Al suo posto Oliviero Di Stefano

Attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali, la Lucchese ha reso noto l’esonero del mister Giovanni Lopez, affidando la squadra a Oliviero Di Stefano. Questa la nota: “La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Giovanni Lopez. Al tecnico il ringraziamento per l’impegno profuso in questa difficile stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La conduzione tecnica verrà da quest’oggi affidata al sig. Oliviero Di Stefano, che gode della piena stima e fiducia della società”.

Foto: Facebook Lucchese