Ufficiale: Lucas Verissimo dal Benfica al Corinthians

Lucas Verissimo da Silva è un nuovo giocatore del Corinthians, che lo ha preso in prestito fino alla fine della stagione dal Benfica. A darne notizia è la società brasiliana tramite i propri canali ufficiali. Il giocatore era arrivato in Portogallo due anni fa e viene da una stagione non facile. Queste le sue prima parole da giocatore del Corinthians: “Sono molto felice di indossare questa maglia e spero di aiutare il club a perseguire i suoi obiettivi per la stagione”.

Foto: sito Corinthians