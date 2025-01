Ufficiale: Lucas Perez dice addio al Deportivo per motivi personali

La leggenda del Deportivo La Coruna Lucas Perez quest’oggi ha deciso di dire addio alla squadra. A darne l’annuncio è lo stesso club, militante nella seconda divisione spagnola, che informa che l’attaccante e capitano classe ’88 ha chiesto di risolvere anticipatamente il contratto per motivi personali. Qui di seguito il comunicato del club.

“Lucas Pérez non è più un giocatore del RC Deportivo, dopo aver chiesto la sua risoluzione per motivi personali. Il club ha accolto la richiesta di Lucas, che è tornato al club nel gennaio 2023. Dal suo ritorno, è stato un giocatore chiave nella promozione raggiunta la scorsa stagione. Il RC Deportivo si rammarica profondamente per la partenza del capitano e lo ringrazia sinceramente per l’impegno e lo sforzo profuso per tornare al Club. Il Club gli augura buona fortuna e successo nel suo prossimo incarico professionale. Lucas Pérez terrà una conferenza stampa questo mercoledì alle 14:00 presso lo stadio Abanca-Riazor”.

Foto: Instagram Deportivo