Ufficiale: Lucas Paquetá è un nuovo giocatore del West Ham

Lucas Paquetá è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Il trequartista, arrivato dall’Olympique Lione, inizia la sua nuova avventura in Premier League.

A renderlo ufficiale è la nota del club inglese: “Il West Ham United è lieto di annunciare la firma del record del club del nazionale brasiliano Lucas Paquetá . Il trequartista, che sabato ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, si è unito agli Hammers con un contratto quinquennale con un’opzione di un anno per una cifra record non rivelata dall’Olympique Lyonnais. Talento eccezionale in grado di giocare come numero 10 o numero 8, Paquetá ha giocato 33 presenze con il Brasile, ha vinto la Copa América nel 2019 e ha recitato per il Flamengo nella sua città natale di Rio de Janeiro, club italiano AC Milan e Lione. Dotato di superbe capacità tecniche, creatività, una gamma incisiva di passaggi e la volontà di lavorare sodo per la sua squadra in difesa, Paquetá sta assaporando l’opportunità di portare il suo notevole talento al London Stadium”.

Foto: Sito Ufficiale West Ham