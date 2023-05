Ufficiale: Lucas Moura lascerà il Tottenham a fine stagione

Lucas Moura lascerà il Tottenham a fine stagione. L’esterno brasiliano ha il contratto in scadenza a fine stagione e di comune accordo con il club lascerà il Tottenham a fine anno. . Ad annunciarlo è stato il club con una nota ufficiale: “Confermiamo che Lucas Moura lascerà il club alla fine della stagione dopo la fine del suo contratto. Vorremmo ringraziare Lucas per il suo straordinario contributo al nostro Club e gli auguriamo il meglio per il futuro. Daremo un ulteriore aggiornamento sulla nostra più ampia lista di giocatori che andranno via e che rimarranno dopo la conclusione della campagna 2022/23″.

Foto: Twitter Tottenham