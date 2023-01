Ufficiale: Lucas Da Cunha dal Nizza al Como

Il Como chiude l’acquisto di Lucas Da Cunha dal Nizza. L’attaccante francese arriva a titolo definitivo dal club di Ligue 1, vestirà la maglia dei lariani fino al 30 giugno 2026. Un colpo importante per la società lombarda che milita al sedicesimo posto in Serie B. Il ventunenne, classe 2001, non rientrava più nei piani dei rossoneri francesi. Non ha disputato alcun minuto in gare ufficiali della stagione 2022/2023. Il comunicato ufficiale: “Como 1907 ha il piacere di comunicare l’ingaggio a titolo definitivo dal Nizza di Lucas Da Cunha che si è legato ai lariani con un contratto fino al giugno del 2026.

Giocatore offensivo classe 2001, è nato a Roanne ed è cresciuto nel settore giovanile del Rennes, debuttando con la squadra francese nel 2019 in Europa League e in Ligue 1″.

Foto: sito web Como