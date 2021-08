Ufficiale: Luca Rossettini si ritira. Allenerà il Padova Under 17

Il Calcio Padova informa che Luca Rossettini è stato nominato nuovo mister dell’Under 17 biancoscudata.

Dopo una lunga carriera da calciatore coltivata, iniziata e terminata con la maglia del Calcio Padova, e dopo una lunga militanza in Serie A, Luca Rossettini passa al ruolo che da molto tempo considerava il naturale prosieguo di quanto fatto in campo finora.

Entrato nelle giovanili biancoscudate nel 1996, Luca ha percorso tutte le tappe del settore giovanile biancoscudato, esordendo in prima squadra nei professionisti il 14 novembre 2004 (Padova-Cittadella 2-0). In maglia biancoscudata ha disputato tre stagioni in Serie C1, in cui ha totalizzato 45 presenze e messo a segno 3 reti (7 presenze nel 2004/2005, 14 presenze e 2 gol nel 2005/2006, 23 presenze e 1 gol nel 2006/2007), prima della chiamata della massima serie. Luca Rossettini ha collezionato in carriera 423 presenze e 11 reti tra i professionisti, 300 delle quali in Serie A (mettendo a segno 8 reti e 10 assist), ed ha indossato le maglie di Under 20, Under 21 e Nazionale maggiore. A gennaio 2021 il ritorno “a casa” dove ha concluso la sua esperienza con altre 19 presenze, portando lo score complessivo a 64 presenze e 3 reti in maglia biancoscudata.