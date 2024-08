Ufficiale: Luca Calapai è un nuovo giocatore della Spal

Con un post sui profili social e un comunicato ufficiale, la Spal annuncia l’ingaggio di Luca Calapai. Il terzino destro classe ’93 ex Casertana si unisce al club ferrarese a titolo definitivo.

Il comunicato: “Spal comunica di aver raggiunto un accordo biennale per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del difensore Luca Calapai con Casertana FC. Terzino destro, classe 1993, ha un trascorso importante in Serie B dove ha militato nelle fila del Modena, del Carpi e del Crotone. Vanta anche una grande esperienza in Serie C: ha collezionato 230 presenze”.

Foto: Instagram Spal