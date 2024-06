Ufficiale, Lozano: è un nuovo giocatore del San Diego FC. Si trasferirà nel 2025

Il San Diego FC ha annunciato sul proprio sito l’acquisto di Hirving Lozano, ala destra messicana ex Napoli. Questo il comunicato:

“Il San Diego FC ha annunciato oggi che il Club ha acquisito Hirving “Chucky” Lozano come primo giocatore designato nella storia del San Diego FC e ha firmato un contratto quadriennale con l’ala fino alla fine della stagione MLS 2028 con due anni di opzione. Il San Diego FC ha raggiunto un accordo con l’attuale club di Lozano, il PSV Eindhoven, dell’Eredivisie nei Paesi Bassi per trasferire il nazionale messicano all’SDFC il 1° gennaio 2025. Lozano rimarrà al PSV Eindhoven per il resto del 2024.”

Foto: sito San Diego FC