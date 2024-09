Ufficiale: Lovren lascia il Lione e va al PAOK Salonicco

Il PAOK Salonicco annuncia l’acquisizione di Dejan Lovren dal Lione. Il difensore centrale croato ha firmato un contratto di collaborazione con la Dikeflo fino al 30.06 del 2026 e indosserà la maglia numero 6. Dejan Lovren è nato il 5 luglio 1989 a Zenica, Bosnia ed Erzegovina ed è cresciuto in Croazia. All’età di 14 anni entra nel settore giovanile della Dinamo Zagabria e il 10 maggio 2006 fa il suo debutto professionistico in una partita contro il Varazdin. Nel 2006 va in prestito all’Inter Zapresic per rimettersi in forma, torna alla Dinamo nel giugno 2008 e resta fino all’estate del 2010. In quei due anni vince due scudetti, una coppa e registra 57 presenze, tre gol e un assist Così all’età di 21 anni arrivò il primo grande trasferimento per il difensore croato. Il Lione ha speso 9.000.000 di euro e lo ha reso residente in Francia. Con la squadra francese ha giocato 102 partite, segnato tre gol, fornito tre assist e vinto la Coppa di Francia nella stagione 2011-12. Dopo tre anni interi, precisamente nel luglio 2013, Lovren si trasferisce al Southampton per conto dell’omonima squadra, dove resta un anno e registra 31 presenze, due gol e un assist. Il difensore croato ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni al Southampton e ha fatto sborsare 25.000.000 di euro dalle casse del Liverpool per farlo suo. Il Liverpool è diventato la… porta dei croati dopo aver indossato la maglia della Croazia per sei anni consecutivi, collezionando 185 presenze, otto gol e quattro assist. Con il Liverpool ha vinto la Champions League nel 2019, la Supercoppa UEFA nello stesso anno e ovviamente la Premier League nella stagione 2019-20, essendo lui stesso un membro chiave della squadra. Nel 2020, Lovren si è trasferito allo Zenit San Pietroburgo, dove ha giocato 63 volte, segnando tre gol e tre assist. Rimase in Russia per tre anni e vinse altrettanti campionati e coppe prima di tornare al Lione nel 2023 dove giocò 11 partite. A livello internazionale, Lovren è uno dei migliori giocatori nella storia della nazionale croata, con oltre 75 presenze in nazionale, ed è stato anche un membro chiave della squadra che ha raggiunto la finale dei Mondiali nel 2018, e ha giocato in totale tre Mondiali e un Europeo”.

Foto: Instagram PAOK