Ora è ufficiale: Lovato è il nuovo difensore dell’Atalanta

Colpo in difesa per l‘Atalanta che ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Matteo Lovato. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall‘Hellas Verona. Ecco l’annuncio del club bergamasco:

“Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Matteo Lovato dall’Hellas Verona. Nato a Monselice il 14 febbraio 2000, Matteo è un difensore centrale che nell’ultima stagione si è si è segnalato come uno dei migliori giovani del campionato di Serie A, mettendosi in luce con la maglia del Verona. Calcisticamente è cresciuto nel Padova con cui, dopo un’esperienza anche nelle giovanili del Genoa, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2019-2020 in Serie C. Nonostante la giovane età, al suo primo campionato tra i professionisti gioca nella prima metà della stagione 17 partite tutte da titolare, meritandosi le attenzioni dell’Hellas Verona che decide di acquistarlo a gennaio. Con il club scaligero fa l’esordio in Serie A il 18 luglio 2020 entrando nei minuti finali del match pareggiato al Bentegodi proprio contro l’Atalanta. Poi nella scorsa stagione gioca altre 24 partite nella massima serie e si guadagna la chiamata nella Nazionale Under 21 con cui esordisce a novembre sul campo dell’Islanda e disputa poi gli Europei giocando tre partite tra fase a gironi e quarti di finale. Benvenuto Matteo!”.

⚫️ Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Benvenuto, Matteo! #Lovato is a new Atalanta player! Welcome, Matteo! #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/Su9r2ye2D1 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 31, 2021

FOTO: Sito Atalanta