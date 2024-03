Ufficiale: l’Osasuna rinnova il contratto del classe 2005 Mauro Echegoyen fino al 2026

L’Osasuna ha blindato uno dei suoi più giovani talenti: si tratta del centrocampista classe 2005 Mauro Echegoyen. Il 19enne di nazionalità spagnola ha firmato un rinnovo di contratto con il club di Pamplona fino al 2026 con un’opzione per prolungarlo per altre due stagione, come annunciato dalla società sui propri profili social. La clausola di rescissione del calciatore è fissata in 5 milioni di euro, ma salirà a12 milioni appena entrerà a far parte della prima squadra.

Foto: Instagram Osasuna