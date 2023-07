Ufficiale: Giovanni Lopez è il nuovo allenatore dell’Albinoleffe

L’Albinoleffe ha annunciato sul proprio sito che Giovanni Lopez è il nuovo allenatore della prima squadra. Il comunicato: “U.C. AlbinoLeffe comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Giovanni Lopez. Il tecnico sarà coadiuvato da Simone Arceci nel ruolo di allenatore in seconda. Classe 1987, nativo di Fano, ha già calcato i campi di Serie C negli staff di Alma Juventus Fano, Vis Pesaro, Alessandria, Carpi, Pistoiese e Viterbese. A mister Lopez va il nostro più caloroso in bocca al lupo per la sua nuova avventura sulla panchina bluceleste”.

foto: Albinoleffe logo