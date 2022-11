Ufficiale: Lopetegui è il nuovo allenatore del Wolverhampton

Dopo l’esonero di Bruno Lage, il Wolverhampton ha deciso di virare su Julen Lopetegui. Ex allenatore di Spagna, Real Madrid e Siviglia. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“I lupi sono lieti di confermare la nomina di Julen Lopetegui come nuovo allenatore del club. Lo spagnolo di grande esperienza, che ha lavorato nell’allenatore e nella gestione per quasi 20 anni, inizierà il suo primo ruolo in Premier League lunedì 14 novembre quando assumerà ufficialmente la guida della prima squadra maschile. Il 56enne è stato impiegato negli ultimi anni in alcuni dei ruoli più prestigiosi d’Europa, in particolare il Porto, la nazionale spagnola, il Real Madrid e il Siviglia, che ha guidato nelle ultime tre stagioni”.

Foto: Marca