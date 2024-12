Ufficiale: Longo nuovo allenatore del Sestri Levante

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che Diego Longo è il nuovo allenatore dei corsari. Il neo tecnico dell’Unione torna in Italia, nella sua Liguria, dopo una vita all’estero fra Romania, Qatar, Grecia, Arabia Saudita, Ucraina ed Albania. Nel corso della sua carriera è stato professionalmente legato, in qualità di collaboratore e vice allenatore, a Mircea Lucescu e al figlio Razvan in diverse esperienze: nazionale rumena, Rapid Bucarest, Dinamo Kiev, PAOK e Al-Hilal, squadra dell’Arabia Saudita con cui ha vinto la Champions League asiatica nel 2019.

Foto: sito Sestri Levante