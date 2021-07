Ufficiale: lo svincolato Chajia al Como

Il Como 1907 ufficializza tramite sito ufficiale, l’arrivo dello svincolato trequartista belga, Moutir Chajia. Nella sua ultima stagione passata al Lokomotiva Zagabria, ha totalizzato 27 presenze, realizzato 2 gol e servito 1 assist per i compagni.

Como 1907 comunica di aver ingaggiato il calciatore Moutir Chajia fino al giugno del 2023. Nato nel 1998 a Heusden-Zolder in Belgio, possiede anche la cittadinanza marocchina.

Esterno offensivo oltreché trequartista, è cresciuto tra le giovanili dell’Oostende e quelle del Novara, club con il quale ha debuttato in Serie B nella stagione 2016/2017 all’età di 18 anni. Successivamente, dopo una parentesi all’Estoril in Portogallo, ha giocato, sempre in serie cadetta, nelle file di Ascoli e Virtus Entella. La scorsa stagione ha militato nelle file della Lokomotiva Zagabria, nella massima serie croata, facendo registrare 28 presenze, arricchite da 2 goal e altrettanti assist.

“Sono molto felice di poter tornare in Italia e in Serie B, un campionato che conosco molto bene – ha dichiarato Moutir Chajia – Como è una grande opportunità per me, una società ambiziosa e organizzata. Ho già lavorato sia con Mister Gattuso che con il Direttore Ludi, con loro mi sono trovato molto bene e c’è massima sintonia, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza”

Foto: Sito ufficiale Como