Lo Stoccarda dopo una stagione altalenante in Bundesliga che si chiuderà con la doppia sfida salvezza contro l’Amburgo, ha mossi i primi passi in sede di mercato. Il club tedesco infatti ha deciso di riscattare dal Rennes per 6 milioni Serhou Guirassy, il calciatore ha firmato un contratto fino al 2026.

Foto: Guirassy Amiens Foto eatsleepsport