Ufficiale, lo stadio Franchi di Firenze inserito nel Recovery Plan con un investimento da 95 milioni

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà riqualificato e reso moderno non solo grazie agli investimenti di Rocco Commisso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo stadio è stato inserito tra i 14 progetti che saranno finanziati con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il finanziamento per la riqualificazione dell’impianto di Nervi sarà di 95 milioni di euro. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato di “un’ottima notizia che conferma l’impegno del Ministero della Cultura, che oltre a vincolare questo monumento si è però attivato per trovare le risorse che consentiranno di renderlo moderno e funzionale». Un investimento che non servirà solo alla Fiorentina per avere uno stadio moderno, ma anche a tutta la comunictà di Firenze. Il finanziamento verrà attribuito direttamente al Comune.

Foto: Twitter Fiorentina