Ufficiale: lo Spezia cede Okereke al Brugge

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, lo Spezia ha annunciato la cessione a titolo definitivo di David Okereke al Club Brugge. L’attaccante si trasferisce in Belgio dopo tre stagioni (con in mezzo il prestito al Cosenza). Questo il testo: “E’ con grande soddisfazione che lo Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore David Okereke al Club Brugge. A David, un ringraziamento per quanto fatto in maglia bianca insieme ai migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non”.

Foto: Sito Ufficiale Spezia