Ufficiale: lo spagnolo Iñaki Williams prolunga con l’Athletic Bilbao

Iñaki Williams e l’Athletic Bilbao insieme ancora per altri nove anni. Questo quanto comunicato dallo stesso club basco, che aveva trovato l’accordo già qualche settimana fa per il prolungamento del contratto dell’attaccante classe ’94 fino al 2028. Stabilita anche la nuova clausola rescissoria: per acquistare il giocatore senza dover trattare con il club, le pretendenti dovranno pagare ben 135 milioni di euro.

Foto: sito ufficiale Athletic Bilbao