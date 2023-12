Ufficiale: Lloris saluta il Tottenham. Sarà un nuovo portiere del Los Angeles Fc

Ora è ufficiale: Hugo Lloris lascia il Tottenham. Il portiere francese si trasferirà in MLS al Los Angeles FC, dopo 447 presenze tra tutte le competizioni con gli Spurs. Di seguito il comunicato: “Possiamo confermare che Hugo Lloris lascerà il club con un trasferimento permanente al Los Angeles FC, squadra della MLS.

Uno dei nostri più grandi servitori, settimo nella nostra lista di presenze di tutti i tempi con 447 in tutte le competizioni, capitano per nove anni, Hugo metterà fine a una collaborazione di 11 anni con noi per una nuova avventura in America.

Acquistato dal Lione il 31 agosto 2012, Hugo aveva 25 anni all’epoca, aveva 38 presenze con la Francia e dovette affrontare la concorrenza di Brad Friedel e Carlo Cudicini. Alla fine si è assicurato il primo posto nel novembre 2012 e non si è mai guardato indietro.

Andando avanti di oltre 11 anni, Hugo può guardare indietro con orgoglio al periodo trascorso nella N17. Nominato capitano nel novembre 2014, ha indossato la fascia fino a quando un infortunio ha posto fine alla sua stagione 2022/23 all’inizio di aprile 2023. Ci ha guidato nella finale di Champions League nel 2019.

In quel periodo, è diventato il primo giocatore a raggiungere le 300 presenze in Premier League e rimane il nostro principale numero di presenze nella competizione su 361 – uno dei soli due giocatori a superare quella soglia delle 300, insieme a Harry Kane. Ha mantenuto la porta inviolata per 127 volte, piazzandosi al 12° posto nella classifica di tutti i tempi del campionato. È uno dei soli 17 portieri a mantenere la porta inviolata più di 100 in Premier League.

Ha giocato per la prima volta con la Francia nel 2008, Hugo ha giocato alla Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sud Africa e ha capitanato la sua nazionale per la prima volta nel novembre 2010, contro l’Inghilterra a Wembley. Ha continuato a essere nominato capitano permanente, guidando i Bleus a Euro 2012, alla Coppa del Mondo FIFA 2014, a Euro 2016 – dove hanno subito la sconfitta per mano del Portogallo nella finale in casa – alla Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia. , dove la Francia ha vinto la competizione per la prima volta dal 1998 e Hugo ha alzato il trofeo, e più recentemente alla Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, dove la sua squadra è arrivata seconda.

Durante quel torneo, ha battuto il record di Lilian Thuram di 142 presenze in nazionale maggiore, diventando il giocatore francese con più presenze di tutti i tempi. Hugo ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale il mese successivo, gennaio 2023, dopo aver collezionato 145 presenze in totale.

Auguriamo a Hugo e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro.

Ci riuniremo per ringraziare Hugo in persona durante l’intervallo della partita di domenica contro l’AFC Bournemouth al Tottenham Hotspur Stadium. Se partecipi alla partita, resta al tuo posto durante l’intervallo mentre celebriamo la carriera di uno dei nostri grandi giocatori dei nostri giorni”.

Foto: Instagram Tottenham