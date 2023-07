Ufficiale: Llorente dal Leeds alla Roma

Diego Llorente è di nuovo un giocatore della Roma, che ha annunciato il suo arrivo dal Leeds United in prestito fino al 30 giugno prossimo. Per lui si tratta di un ritorno, visto che ha giocato con i romani anche la seconda parte della stagione passata, collezionando 12 presenze. “Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa” ha detto il difensore spagnolo. Così, invece, Tiago Pinto: “Nonostante sia arrivato a stagione in corso, Diego ha impiegato un tempo breve per integrarsi alla perfezione nel nostro spogliatoio, confermando sul campo le aspettative che riponevamo in lui“.

Foto: sito uff Roma