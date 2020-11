Ufficiale: Livorno, presi Sosa, Bussaglia, Stancampiano e Gemignani

Il Livorno ha ufficializzato l’acquisto di 4 giocatori. I labronici hanno ingaggiato Andrea Bussaglia (centrocampista classe 1997), Andrea Gemignani (difensore classe 1996), Giuseppe Stancampiano (portiere classe 1987) e Cristian Sosa (difensore classe 1985). Tutti, eccezion fatta per Bussaglia, out per un problema fisico, sono stati convocati per la gara con la Juventus under 23 di domani.

Foto: Logo Livorno