Ufficiale: Liverpool, rinnova Van Dijk

Virgil van Dijk prolunga il suo accordo con il Liverpool, firmando un nuovo contratto di quattro anni con il club del Merseyside. Di recente rientrato dal lungo infortunio che l’ha tenuto fuori tutta la scorsa stagione, il centrale olandese si lega ai Reds fino a giugno 2025.

Sarà certamente la stagione della rinascita per l’olandese, fermo ai box da tantissimi mesi per il grave infortunio subito, che lo ha costretto anche a saltare Euro 2020.

Watch him defend and we watch him s… ign a new deal 🤩

Love it, @VirgilvDijk 🙌🔴 pic.twitter.com/aLgGhkkmqS

— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021