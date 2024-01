Ufficiale: Liverpool, FabioCarvalho ancora in uscita: andrà all’Hull City

“Hull City è lieta di confermare l’acquisto del centrocampista offensivo Fábio Carvalho in prestito dalla squadra di Premier League Liverpool. Il talentuoso 21enne, che vanta esperienza nella promozione in Championship e ha giocato in Premier League, Bundesliga e Champions League, si unisce agli Hull City per il resto della stagione 2023/24. Il fantasista ha collezionato 21 presenze con i Reds, vincendo la Community Shield e segnando contro AFC Bournemouth, Newcastle United e Manchester City, dal momento del suo trasferimento dal Fulham nel luglio 2022. La forma eccezionale di Carvalho nella sua ultima stagione al Craven Cottage gli ha garantito un posto nella PFA Team of the Year, registrando 19 contributi gol mentre i Whites di Marco Silva conquistavano il titolo della seconda divisione. Nominato per il premio Golden Boy europeo nel 2022, ha trascorso la prima metà di questa stagione in prestito in Germania con l’RB Lipsia, disputando 15 partite e alzando il trofeo DFL-Supercup al debutto” – si legge nel comunicato ufficiale dell’Hull City, squadra che milita in Championship, seconda divisione inglese.

Foto: Twitter Liverpool