Ufficiale: Lisandro Lopez firma con gli Arabi del Khaleej

Anche Lisandro Lopez si aggrega all’esodo in Arabia Saudita per gli ingaggi faraonici. Il difensore, oggi 34nne, è transitato anche in Italia con Inter e Genoa, collezionando però una sola presenza con ambedue le compagini, rispettivamente in campionato e in Coppa Italia. Lascia i messicani del Club Tijuana e firma un contratto annuale con il Khaleej, club della Saudi Pro League. L’annuncio sui canali ufficiali della società.

Foto: Twitter Khaleej