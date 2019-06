Ufficiale: Lisai rinnova per un’altra stagione con il Lecco

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Lecco ha annunciato “il rinnovo contrattuale di Giancarlo Lisai, che vestirà ancora i colori blucelesti in Serie C. Nato a Sassari il 9 settembre 1989, Lisai arriva a Lecco l’anno scorso, dove disputa una stagione di altissimo livello con 9 gol e 14 assist in 39 presenze totali”.

Foto: sito ufficiale Lecco