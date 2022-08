Ufficiale: Lirola passa in prestito dal Marsiglia all’Elche

L’Elche ha annunciato l’acquisto di Pol Lirola dal Marsiglia. Il classe ’97, volto noto della Serie A poiché ha indossato le casacche di Sassuolo e Fiorentina, si trasferirà in Spagna in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato apparso sui canali ufficiali del club: “Pol Lirola. Il laterale destro arriva in prestito con diritto di riscatto. Benvenuto”.

Foto: Twitter Marsiglia