Ufficiale: Lipsia, Klostermann rinnova fino al 2028

Ufficialità per il Lipsia, che ha dato notizia del rinnovo di contratto fino al 2028 di Lukas Klostermann. Il difensore, che era entrato negli ultimi sei mesi del precedente accordo, è al decimo anno di militanza con il Lipsia, per un totale di 278 presenze ufficiali.

“Sono molto felice che questo viaggio continui insieme – ha detto il giocatore – Sono dieci anni che sono in questo club e ho potuto toccare con mano la qualità con la quale si può lavorare. Prima di firmare ho pensato ad un possibile nuovo percorso, ma ancora una volta mi sono reso conto che il mio futuro non può che essere legato a questo club. Anche perchè tutti pongono fiducia in me”.

