Ufficiale: Lione, arriva Abner Vinicius dal Betis Siviglia

Il Lione ha perfezionato l’acquisto del difensore classe 2000, Abner Vinicius. Il giocatore, che nell’ultima stagione era in forze al Betis Siviglia, si trasferisce in Francia a titolo definitivo per una cifra intorno agli 8 milioni. Di seguito il comunicato del club francese: “L’Olympique Lyonnais ha annunciato l’arrivo del difensore brasiliano Abner Vinicius dal Real Betis per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2029. Il valore del trasferimento è di 8 milioni di euro, con una quota del 20% sull’eventuale futura rivendita”.

Foto: Instagram Abner Vinicius